«Дети уже всё про это знают»: Учитель объяснил, зачем вводить информатику с пятого класса

Изучение информатики с пятого класса поможет школьникам раньше освоить программирование и подготовиться к экзаменам по предмету. Такое мнение высказал преподаватель МГТУ имени Н. Э. Баумана Владислав Попов, поддержав предложение расширить IT-образование в школах, пишет НСН.

Для учеников 5–6-х классов предложили создать отдельный модуль, куда могут войти основы программирования, цифровой грамотности и безопасности в интернете. Попов считает такой подход полезным, поскольку часть этих тем уже присутствует в школьной программе, а более раннее изучение позволит глубже разобраться в предмете.

Педагог также обратил внимание на популярность информатики среди выпускников. По его словам, ОГЭ и ЕГЭ по этой дисциплине выбирает большое число школьников, поэтому дополнительные годы подготовки способны улучшить их знания и навыки.

Отдельное внимание Попов предлагает уделить искусственному интеллекту. Он отметил, что дети уже сталкиваются с нейросетями в повседневной жизни, в том числе через поисковые системы, поэтому с пятого класса им можно объяснять принципы работы таких технологий и правила их использования.

При этом преподаватель призвал учитывать нагрузку на учеников и педагогов. По его мнению, вводить новые элементы программы нужно постепенно и системно, тем более что развитию IT-образования мешают кадровый дефицит и разный уровень оснащения школ.

Попов считает современных детей хорошо подготовленными к таким занятиям благодаря тому, что они с раннего возраста находятся в цифровой среде. Однако к знакомству с нейросетями в начальных классах он предложил подходить осторожнее.

Ранее Life.ru рассказывал, что в российских школах планируют запустить внеурочный курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Занятия должны начаться со второй четверти 2026/27 учебного года.