Внеурочная нагрузка пойдёт на убыль: Что изменится для старшеклассников с 2027 года

В российских школах предельный объём внеурочной деятельности для учеников 10–11-х классов сократят с 700 до 680 часов за два года. Изменения предусмотрены проектом обновления федеральной образовательной программы среднего общего образования, подготовленным Минпросвещения.

Речь идёт об уменьшении максимально допустимой нагрузки на 20 часов за весь период обучения в старших классах. При этом установленная планка не означает, что каждый школьник обязан посещать все 680 часов дополнительных занятий.

Содержание внеурочной программы образовательные учреждения смогут определять самостоятельно. При составлении расписания учитываются интересы учеников, доступные направления подготовки и возможности конкретной школы.

Старшеклассникам предложат спортивные секции, творческие студии, научные исследования, олимпиады и конференции. Также предусмотрены экскурсии, военно-патриотические объединения и общественно полезные проекты. Выбор форм участия осуществляется на добровольной основе.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт для старших классов начнут применять с 1 сентября 2027 года. При этом ограничение в 680 часов уже фигурирует в методических рекомендациях Минпросвещения на 2026/27 учебный год. Обновление образовательной программы позволит привести её в соответствие с новым ФГОС.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке новых образовательных программ для старшеклассников. Минпросвещения предложило расширить возможности профильного обучения, разрешив школам создавать дополнительные направления внутри классов. В частности, речь идёт о физико-математической, химико-биологической и инженерно-технологической подготовке. Ученики смогут выбирать образовательную траекторию с учётом своих интересов и будущей профессии.