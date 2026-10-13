Минпросвещения разработало единый перечень оборудования для школьных кабинетов

Российские школы будут ориентироваться на единый базовый перечень оборудования для учебных кабинетов. Новые требования закреплены в стандарте среднего общего образования, сообщил РИА «Новости» эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут учиться по новому образовательному стандарту, утверждённому Минпросвещения. В документе впервые закрепили минимальный набор оборудования, которым должны быть оснащены предметные кабинеты.

«Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам», — сказал Костенко.

По словам эксперта, нововведение должно обеспечить школьникам одинаковые минимальные условия для обучения независимо от того, находится образовательное учреждение в крупном городе, небольшом населённом пункте или удалённой местности. В перечень вошли не только мебель и системы хранения, но и оборудование для изучения конкретных дисциплин.

Для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практических занятий по оптике, механике, молекулярной физике и термодинамике. Кроме того, в список включены демонстрационные наборы и приборы, веб- и видеокамеры, телескоп, модели ракет-носителей, а также различные справочники, таблицы, портреты учёных и другие учебные пособия.

Для занятий по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» школы должны будут иметь противогазы, санитарные носилки, оружейный сейф, макет автомата Калашникова и учебно-методические комплекты по беспилотным летательным аппаратам.

В кабинете математики появятся модели для изучения геометрии. В их числе тригонометрический круг, стереометрические наборы, геометрические фигуры и модели с развёртками. Также стандарт предусматривает чертёжные инструменты для работы на школьной доске, включая треугольник, транспортир, циркуль и линейку.

При этом полностью переоснастить все кабинеты одновременно не потребуется. Переход на новые требования будет проходить постепенно и займёт несколько лет.

«От школ не будут требовать полного оснащения всех кабинетов уже к 1 сентября 2027 года. На этот процесс предполагается переходный период в несколько лет», — заключил Костенко.

Ранее Минпросвещения назвало цели оценок за поведение в школах. Ведомство считает, что новая система поможет приучать школьников к дисциплине и уважительному отношению к традиционным ценностям.