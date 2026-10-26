Бюджетных мест в вузах станет больше: Минобрнауки раскрыло список специальностей

В российских вузах на 2027/28 учебный год увеличат число бюджетных мест по ряду специальностей, причём наибольшая прибавка среди перечисленных направлений достанется машиностроению — 516 мест. Соответствующие параметры приёма одобрил координационный совет при правительстве, рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Заметное расширение бесплатного набора также предусмотрено для информатики и вычислительной техники — на 290 мест, клинической медицины — на 283 и ядерной энергетики — на 241. Ещё 236 дополнительных позиций выделят на информационную безопасность. Прикладная геология, горное и нефтегазовое дело, а также геодезия получат прибавку в 181 место. Для кораблестроения и водного транспорта показатель вырастет на 124, а для наземного — на 96.

При определении новых цифр власти опирались на прогноз кадровой потребности Минтруда и результаты вступительной кампании 2026 года. Основной упор по-прежнему сделан на подготовку специалистов для важнейших отраслей экономики. Наиболее значительные объёмы государственного финансирования предусмотрены для инженерно-технического, естественнонаучного, медицинского и педагогического образования. В число приоритетов также вошли сельскохозяйственные профессии.

Окончательно объём и структуру контрольных цифр приёма Минобрнауки должно закрепить своим приказом до 1 ноября. После этого начнётся распределение утверждённых показателей между университетами. Процедура пройдёт на конкурсной основе и должна завершиться не позднее 29 декабря.

Ранее Life.ru сообщал, что российские вузы практически полностью заполнили бюджетные места по итогам приёмной кампании 2026 года. По данным замминистра науки и высшего образования Елены Тумаковой, план по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования выполнили на 99,7%. Невостребованными остались лишь 0,3% выделенных государством позиций. Такие результаты чиновница представила на заседании профильного комитета Госдумы. Показатель оказался сопоставим с предыдущим годом. При этом набор в магистратуру за счёт бюджета также был выполнен практически на 100%.