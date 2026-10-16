Бюджетные места почти кончились: Сколько абитуриентов бесплатно взяли в российские вузы
Минобрнауки: Вузы России заполнили 99,7% бюджетных мест в 2026 году
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Российские университеты практически полностью заполнили бюджетные места по итогам приёмной кампании 2026 года. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования удалось набрать студентов на 99,7% от установленного плана. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова.
«Бюджетный приём у нас выполнен почти как и в прошлом году», — отметила представитель Минобрнауки на заседании профильного комитета Государственной думы.
Таким образом, незанятыми остались лишь 0,3% предусмотренных государством бесплатных мест. Результат оказался сопоставим с показателями предыдущего года. По словам Тумаковой, набор в магистратуру за счёт бюджета также выполнен практически на 100%.
Ранее Life.ru сообщал о сроках завершения приёмной кампании в российских университетах. По данным Минобрнауки на начало сентября, в высшие учебные заведения страны уже поступили более миллиона человек. Последним этапом набора стало зачисление на платные программы, которое планировалось закончить до 30 сентября.
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