Бюджетные места почти кончились: Сколько абитуриентов бесплатно взяли в российские вузы

Российские университеты практически полностью заполнили бюджетные места по итогам приёмной кампании 2026 года. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования удалось набрать студентов на 99,7% от установленного плана. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова.

«Бюджетный приём у нас выполнен почти как и в прошлом году», — отметила представитель Минобрнауки на заседании профильного комитета Государственной думы.

Таким образом, незанятыми остались лишь 0,3% предусмотренных государством бесплатных мест. Результат оказался сопоставим с показателями предыдущего года. По словам Тумаковой, набор в магистратуру за счёт бюджета также выполнен практически на 100%.

Ранее Life.ru сообщал о сроках завершения приёмной кампании в российских университетах. По данным Минобрнауки на начало сентября, в высшие учебные заведения страны уже поступили более миллиона человек. Последним этапом набора стало зачисление на платные программы, которое планировалось закончить до 30 сентября.