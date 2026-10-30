«Стране нужны специалисты»: Проректор МГПУ оценил идею повысить минимальные баллы ЕГЭ

Повышение минимальных баллов ЕГЭ для поступления на платные и целевые места может перенаправить часть абитуриентов в колледжи, заявил проректор Московского городского педагогического университета Олег Фёдоров. По его мнению, предложенная мера повысит престиж высшего образования и поможет быстрее получить профессию.

Для бюджетного приёма определяющим остаётся конкурс, где проходные баллы обычно значительно выше установленного минимума. Новая планка прежде всего затронет коммерческий набор и может сократить доходы университетов. При этом путь в вуз сохранится и для тех, кто сначала окончит колледж.

Окончательного решения о повышении требований пока нет. Тем не менее, современные колледжи хорошо оснащены и по практической подготовке могут точнее отвечать потребностям работодателей, отметил доктор педагогических наук.

«Стране, которая готовится к технологическому рывку, нужны квалифицированные специалисты рабочих профессий», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».