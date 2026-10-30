«Стране нужны специалисты»: Проректор МГПУ оценил идею повысить минимальные баллы ЕГЭ
Педагог Фёдоров: Рост минимальных баллов ЕГЭ может повысить спрос на колледжи
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Повышение минимальных баллов ЕГЭ для поступления на платные и целевые места может перенаправить часть абитуриентов в колледжи, заявил проректор Московского городского педагогического университета Олег Фёдоров. По его мнению, предложенная мера повысит престиж высшего образования и поможет быстрее получить профессию.
Для бюджетного приёма определяющим остаётся конкурс, где проходные баллы обычно значительно выше установленного минимума. Новая планка прежде всего затронет коммерческий набор и может сократить доходы университетов. При этом путь в вуз сохранится и для тех, кто сначала окончит колледж.
Окончательного решения о повышении требований пока нет. Тем не менее, современные колледжи хорошо оснащены и по практической подготовке могут точнее отвечать потребностям работодателей, отметил доктор педагогических наук.
«Стране, которая готовится к технологическому рывку, нужны квалифицированные специалисты рабочих профессий», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».
Ранее Минобрнауки РФ подготовило проект, предусматривающий сохранение минимальных баллов ЕГЭ на 2027/28 учебный год для поступления в подведомственные вузы. Согласно документу, пороги по всем предметам остаются на уровне предыдущего года.