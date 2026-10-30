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Опубликовано 30 октября, 17:47

«Стране нужны специалисты»: Проректор МГПУ оценил идею повысить минимальные баллы ЕГЭ

Педагог Фёдоров: Рост минимальных баллов ЕГЭ может повысить спрос на колледжи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Повышение минимальных баллов ЕГЭ для поступления на платные и целевые места может перенаправить часть абитуриентов в колледжи, заявил проректор Московского городского педагогического университета Олег Фёдоров. По его мнению, предложенная мера повысит престиж высшего образования и поможет быстрее получить профессию.

Для бюджетного приёма определяющим остаётся конкурс, где проходные баллы обычно значительно выше установленного минимума. Новая планка прежде всего затронет коммерческий набор и может сократить доходы университетов. При этом путь в вуз сохранится и для тех, кто сначала окончит колледж.

Минпросвещения: Средний балл ЕГЭ будущих учителей на бюджете вырос до 74
Минпросвещения: Средний балл ЕГЭ будущих учителей на бюджете вырос до 74

Окончательного решения о повышении требований пока нет. Тем не менее, современные колледжи хорошо оснащены и по практической подготовке могут точнее отвечать потребностям работодателей, отметил доктор педагогических наук.

«Стране, которая готовится к технологическому рывку, нужны квалифицированные специалисты рабочих профессий», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».

Школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам
Школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам

Ранее Минобрнауки РФ подготовило проект, предусматривающий сохранение минимальных баллов ЕГЭ на 2027/28 учебный год для поступления в подведомственные вузы. Согласно документу, пороги по всем предметам остаются на уровне предыдущего года.

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Борис Эльфанд
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