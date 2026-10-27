Школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам в течение одной экзаменационной кампании. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Об инициативе Даванков сообщил в своём Telegram-канале.

Парламентарии предлагают изменить федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно документу, выпускники смогут по собственному желанию повторно сдать два и более экзамена в дополнительные дни. Право на пересдачу будет распространяться на предметы, которые школьник уже сдавал в текущем году.

Сейчас выпускники могут воспользоваться такой возможностью только по одному предмету. По мнению авторов инициативы, действующее ограничение не учитывает особенности поступления в университеты, где результаты сразу нескольких экзаменов влияют на конкурсный отбор.

«Причины могут быть разными, но терять год из-за этого — неправильно. Поэтому мы предлагаем это изменить. Внесли в Госдуму закон о пересдаче двух и больше предметов», — написал Даванков.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что на результаты экзаменов могут повлиять волнение, проблемы со здоровьем или переутомление. Если школьник получит недостаточно высокие баллы сразу по двум профильным дисциплинам, действующие правила не позволят ему исправить оба результата в рамках одной приёмной кампании.

По словам Даванкова, в 2026 году почти 100 тысяч выпускников смогли повысить свои баллы благодаря пересдаче одного предмета. Депутат считает, что расширение механизма даст школьникам больше возможностей для поступления и позволит снизить психологическую нагрузку.

При этом правительство России не поддержало законопроект, сообщает ТАСС. В кабмине считают, что разрешение на пересдачу нескольких предметов увеличит продолжительность экзаменационного периода и потребует переноса сроков приёма документов и зачисления в университеты. Кроме того, у правительства возникли вопросы к определению дополнительных дней для повторных испытаний.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заверил выпускников в соответствии заданий ЕГЭ школьной программе. По его словам, на экзаменах не будут проверять знания, которые ученики не получали во время обучения. Минпросвещения совместно с Рособрнадзором подготовило проекты расписания государственных экзаменов на 2027 год и разместило документы для общественного обсуждения.