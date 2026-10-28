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Регион
Опубликовано 28 октября, 05:02

Минпросвещения: Средний балл ЕГЭ будущих учителей на бюджете вырос до 74

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В педагогических вузах России увеличилось число бюджетных мест, а средний балл ЕГЭ зачисленных на них абитуриентов достиг 74 против 69 ранее. Такие данные привела пресс-служба Минпросвещения РФ.

За семь лет количество мест, выделяемых для подготовки педагогов, выросло с 27 тыс. до 38 тыс. При этом потребность школ в новых сотрудниках сохраняется: к началу 2026/27 учебного года незакрытыми оставались 12 тыс. вакансий. По данным ведомства, это 1,1% от общего числа штатных позиций. Учителя младше 35 лет составляют 22,5% педагогического состава российских школ — 234,5 тыс. человек.

Кравцов: На ЕГЭ не спросят того, чему не учили в школе
Кравцов: На ЕГЭ не спросят того, чему не учили в школе

Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам в течение одной экзаменационной кампании. Согласно их инициативе, школьники смогут повторно сдать два и более предмета в дополнительные дни, если захотят. Пересдача будет доступна по предметам, которые уже были сданы в текущем году. Сейчас такая возможность есть только для одного предмета. Авторы законопроекта считают, что нынешние правила не учитывают специфику поступления в вузы, где результаты нескольких экзаменов важны для конкурсного отбора.

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Тимур Хингеев
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