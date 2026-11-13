Российские школьники смогут решать практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, через портал «Госуслуги». Новые возможности планируют сделать доступными в течение 2027 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Выпускникам больше не придётся пользоваться разными сервисами для записи на экзамены и получения информации об их проведении. Через личный кабинет можно будет подать заявление на участие в ЕГЭ и итоговом сочинении, а также узнать адрес экзаменационного пункта.

После сдачи экзаменов школьники смогут посмотреть полученные баллы и сканы своих работ. Это позволит проверить оценивание ответов и при необходимости подать апелляцию прямо через портал.

Там же выпускники смогут ознакомиться с результатами рассмотрения жалобы. Таким образом, основные этапы взаимодействия с экзаменационными комиссиями планируют объединить в одном цифровом сервисе.

Отдельное внимание уделят подготовке к экзаменам. На «Госуслугах» уже работает бесплатный тренажёр, позволяющий выполнять задания ЕГЭ и проверять свои знания. В дальнейшем его возможности планируют расширять.

Часть новых функций доступна уже сейчас. В частности, в 53 регионах России школьники могут записаться на итоговое сочинение через «Госуслуги». По данным Минцифры, к 10 ноября этой возможностью воспользовались более 200 тысяч выпускников.