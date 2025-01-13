Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая

Российские танкеры, занимавшиеся перевозкой более двух миллионов баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая. Виной всему жёсткие санкции США, сообщает Bloomberg.

«Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца», — говорится в статье.