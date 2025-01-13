Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая
Bloomberg: У берегов Китая простаивают танкеры, перевозившие российскую нефть
Российские танкеры, занимавшиеся перевозкой более двух миллионов баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая. Виной всему жёсткие санкции США, сообщает Bloomberg.
«Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца», — говорится в статье.
В материале агентства уточняется, что в водах Китая на данный момент находятся три танкера. Их перемещение заблокировано из-за введения агрессивного пакета мер против российского экспорта.
Напомним, ранее американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это попытка Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность. В ведомстве отметили, что новые ограничения оставляют Дональду Трампу «выжженную землю».
ТАСС / Сергей Красноухов