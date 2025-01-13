Песков: Команда Байдена следует линии «наихудшего наследства» для связей с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия президента США Джо Байдена и его администрации могут привести к «наихудшему наследству» в российско-американских отношениях. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о введении новых санкций со стороны Вашингтона.

«Понятно, что США будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции наших компаний. Конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать», — отметил Песков.