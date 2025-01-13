Песков: Команда Байдена следует линии «наихудшего наследства» для связей с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия президента США Джо Байдена и его администрации могут привести к «наихудшему наследству» в российско-американских отношениях. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о введении новых санкций со стороны Вашингтона.
«Понятно, что США будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции наших компаний. Конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать», — отметил Песков.
Также представитель Кремля добавил, что текущая политика Байдена, направленная на ухудшение отношений между странами, может привести к тому, что следующему президенту США останутся лишь разрушенные межгосударственные связи.
Напомним, ранее американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций. В Вашингтоне назвали их «наиболее существенными» мерами против энергетики РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это попытка Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность. В ведомстве отметили, что новые ограничения оставляют Дональду Трампу «выжженную землю».
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