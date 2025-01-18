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Регион
17 января, 21:41

Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях

Угрозу атаки беспилотников объявили в Смоленской и Воронежской областях России. Об этом сообщили местные губернаторы.

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — предупредил земляков Василий Анохин.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал в телеграм-канале Александр Гусев.

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Жителей просят не приближаться к обломкам летательных аппаратов при их обнаружении и информировать об их местоположении экстренные службы по телефону 112.

Ранее о возгорании на территории промышленного объекта в городе Людиново сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Тушением пожара уже занимаются экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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