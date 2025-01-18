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Регион
18 января, 03:22

В Тульской области ликвидировали возгорание ёмкости с ГСМ после атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что лично осмотрел места падения обломков беспилотного летательного аппарата и работу по тушению ёмкости с горюче-смазочными материалами.

Миляев лично осмотрел места падения БПЛА в Тульской области. Видео © Telegram / Дмитрий Миляев

«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают проливку ёмкости»,отметил губернатор региона в телеграм-канале.

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Напомним, тревогу в регионе объявили в 0:45 мск. Местные жители рассказали о первых взрывах около 1:30 ночи. Было слышно свыше 10 мощных взрывов. По предварительным данным, украинские БПЛА были нацелены на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой.

Обложка ©

Telegram / Дмитрий Миляев

Артём Гапоненко
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