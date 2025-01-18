В Тульской области ликвидировали возгорание ёмкости с ГСМ после атаки БПЛА
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что лично осмотрел места падения обломков беспилотного летательного аппарата и работу по тушению ёмкости с горюче-смазочными материалами.
Миляев лично осмотрел места падения БПЛА в Тульской области. Видео © Telegram / Дмитрий Миляев
«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают проливку ёмкости», — отметил губернатор региона в телеграм-канале.
Напомним, тревогу в регионе объявили в 0:45 мск. Местные жители рассказали о первых взрывах около 1:30 ночи. Было слышно свыше 10 мощных взрывов. По предварительным данным, украинские БПЛА были нацелены на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой.
Telegram / Дмитрий Миляев