Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежской областью
Дежурные силы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы зафиксировали и ликвидировали несколько украинских беспилотных летательных аппаратов в Воронеже и на территории одного из районов области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские дроны атаковали Тульскую область, по предварительным данным, БПЛА нацелились на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой. По словам губернатора Дмитрия Миляева, загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами.
Telegram / Минобороны России