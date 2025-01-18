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Регион
18 января, 01:40

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежской областью

Дежурные силы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы зафиксировали и ликвидировали несколько украинских беспилотных летательных аппаратов в Воронеже и на территории одного из районов области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские дроны атаковали Тульскую область, по предварительным данным, БПЛА нацелились на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой. По словам губернатора Дмитрия Миляева, загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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