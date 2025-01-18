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Регион
18 января, 08:48

В Киеве частично разрушено административное здание

В Киеве после ночной воздушной тревоги обнаружили частично разрушенное административное здание. Об этом доложила Госслужба по ЧС Украины. По их данным, прилёт случился рано утром.

«На месте сейчас работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники», — отметили в ГСЧС.

Вскоре в Киеве отменили воздушную тревогу, но после она снова зазвенела в Житомирской и Киевской областях.

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии ночных взрывов. Вместе с этим киевский градоначальник Виталий Кличко сообщил, что вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе был повреждён в результате взрывов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Николай Рюмин
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