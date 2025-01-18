В Киеве частично разрушено административное здание

В Киеве после ночной воздушной тревоги обнаружили частично разрушенное административное здание. Об этом доложила Госслужба по ЧС Украины. По их данным, прилёт случился рано утром.

«На месте сейчас работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники», — отметили в ГСЧС.

Вскоре в Киеве отменили воздушную тревогу, но после она снова зазвенела в Житомирской и Киевской областях.