В Киеве частично разрушено административное здание
В Киеве после ночной воздушной тревоги обнаружили частично разрушенное административное здание. Об этом доложила Госслужба по ЧС Украины. По их данным, прилёт случился рано утром.
«На месте сейчас работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники», — отметили в ГСЧС.
Вскоре в Киеве отменили воздушную тревогу, но после она снова зазвенела в Житомирской и Киевской областях.
Ранее в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии ночных взрывов. Вместе с этим киевский градоначальник Виталий Кличко сообщил, что вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе был повреждён в результате взрывов.
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