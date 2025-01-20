В аэропорту Казани ввели временные ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Казани временно остановил приём и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — гласит публикация.

Незадолго до этого на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА.