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20 января, 05:17

Украинский БПЛА попытался ударить по предприятиям в Казани

Власти сообщили о попытке атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани

В Казани была предпринята попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия, однако все дроны были успешно нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Напомним, что в настоящий момент аэропорт Казани не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действуют в Нижнекамске. Меры приняты в связи с налётом украинских БПЛА на Татарстан.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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