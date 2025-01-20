Украинский БПЛА попытался ударить по предприятиям в Казани
Власти сообщили о попытке атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани
В Казани была предпринята попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия, однако все дроны были успешно нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Напомним, что в настоящий момент аэропорт Казани не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действуют в Нижнекамске. Меры приняты в связи с налётом украинских БПЛА на Татарстан.
Life.ru / Kandinsky 3.1