МО: Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над шестью регионами за ночь
Ночью сразу шесть российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили суммарно 55 беспилотников врага. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Главный удар боевики планировали нанести по Брянской области, где удалось сбить 22 дрона. Ещё 12 БПЛА поражены над Ростовской областью, а десять — над Смоленской. Над Воронежской областью зенитчики ликвидировали шесть воздушных целей, над Саратовской — четыре, а над Курской — одну.
Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры приняты в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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