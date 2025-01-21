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Регион
21 января, 04:01

Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов введены ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — гласит пост.

Работа аэропортов приостановлена уже в трёх российских городах
Работа аэропортов приостановлена уже в трёх российских городах

Напомним, что несколько регионов РФ подверглись атакам украинских беспилотников в ночь на 21 января. Силы ПВО защитили от дронов Смоленскую, Брянскую и Ростовскую области. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Тимур Хингеев
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