Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов введены ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — гласит пост.