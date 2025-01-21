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Регион
21 января, 03:56

Силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов над Брянской и Ростовской областями

Силы ПВО Минобороны РФ поразили 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Два сбитых дрона были реактивными. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Налёту беспилотников подверглась и Ростовская область. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в Шолоховском и Чертковском районах области за минувшую ночь удалось сбить 12 БПЛА.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил чиновник.

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Атаке БПЛА в ночь на 21 января подвергся и Смоленск. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на многоэтажку, спровоцировав возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Анатолий Цейко
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