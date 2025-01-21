Силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов над Брянской и Ростовской областями

Силы ПВО Минобороны РФ поразили 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Два сбитых дрона были реактивными. Пострадавших и разрушений удалось избежать.