Работа аэропортов приостановлена уже в трёх российских городах

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ограничений в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань временно прекратила приём и выпуск самолётов в целях безопасности.

Ранее Росавиация также объявляла об аналогичных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Незадолго до этого на территории Республики Татарстан была объявлена угроза атаки БПЛА.