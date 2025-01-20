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20 января, 05:01

Работа аэропортов приостановлена уже в трёх российских городах

Росавиация: В аэропорту Ижевска введены временные ограничения

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ограничений в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань временно прекратила приём и выпуск самолётов в целях безопасности.

Ранее Росавиация также объявляла об аналогичных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Незадолго до этого на территории Республики Татарстан была объявлена угроза атаки БПЛА.

Мощные взрывы прогремели над Казанью
Мощные взрывы прогремели над Казанью

По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 января силы ПВО уничтожили над территорией России 31 беспилотник врага. ВСУ пытались нанести удары по семи регионам.

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Unsplash / Gary Lopater

Илья Пушкарев
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