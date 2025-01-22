Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.
«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — отметил губернатор в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять украинских беспилотника над Ростовской областью. Об уничтожении вражеских БПЛА отчитались в Минобороны РФ.
Telegram / Минобороны России