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Регион
21 января, 22:48

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — отметил губернатор в телеграм-канале.

Российские силы ПВО поразили семь украинских БПЛА над Крымом
Российские силы ПВО поразили семь украинских БПЛА над Крымом

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять украинских беспилотника над Ростовской областью. Об уничтожении вражеских БПЛА отчитались в Минобороны РФ.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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