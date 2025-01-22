Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.