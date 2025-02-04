Лётчиков ВСУ охватило уныние из-за ликвидации «аса» на одном из самых ценных истребителей
Рогов узнал об унынии лётчиков ВСУ после сбития Су-27 и ликвидации аса Болотова
Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»
Крушение из самых ценных украинских военных самолётов, Су-27, и ликвидация лётчика-истребителя, капитана Ивана Болотова с позывным Moonfish «повергло в уныние» значительную часть оставшихся пилотов ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший лётчик без преувеличения считался асом у режима [Владимира] Зеленского», — сказал эксперт РИА «Новости».
По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года и, у командования ВСУ на пилота были большие планы. После его ликвидации во время боевого вылета украинская авиация осталась без нормальных асов. Именно с этим Рогов связывает просьбы Киева о привлечении западных военных, прежде всего, со стран ЕС.
Накануне днём Минобороны РФ доложило об уничтожени украинского истребителя Су-27. Позже в 831-й бригаде ВСУ подтвердили гибель пилота — 24-летнего капитана Ивана Болотова. Его подразделение несёт ответственность за бомбовый удар по понтонному мосту в Курской области в августе 2024 года.