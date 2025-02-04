Крушение из самых ценных украинских военных самолётов, Су-27, и ликвидация лётчика-истребителя, капитана Ивана Болотова с позывным Moonfish «повергло в уныние» значительную часть оставшихся пилотов ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший лётчик без преувеличения считался асом у режима [Владимира] Зеленского» , — сказал эксперт РИА «Новости».

По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года и, у командования ВСУ на пилота были большие планы. После его ликвидации во время боевого вылета украинская авиация осталась без нормальных асов. Именно с этим Рогов связывает просьбы Киева о привлечении западных военных, прежде всего, со стран ЕС.