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Регион
4 февраля, 07:25

Лётчиков ВСУ охватило уныние из-за ликвидации «‎аса» на одном из самых ценных истребителей

Рогов узнал об унынии лётчиков ВСУ после сбития Су-27 и ликвидации аса Болотова

Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»

Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»

Крушение из самых ценных украинских военных самолётов, Су-27, и ликвидация лётчика-истребителя, капитана Ивана Болотова с позывным Moonfish «повергло в уныние» значительную часть оставшихся пилотов ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший лётчик без преувеличения считался асом у режима [Владимира] Зеленского», — сказал эксперт РИА «Новости».

По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года и, у командования ВСУ на пилота были большие планы. После его ликвидации во время боевого вылета украинская авиация осталась без нормальных асов. Именно с этим Рогов связывает просьбы Киева о привлечении западных военных, прежде всего, со стран ЕС.

Бригада погибшего пилота ВСУ неоднократно бомбила Курскую область
Бригада погибшего пилота ВСУ неоднократно бомбила Курскую область

Накануне днём Минобороны РФ доложило об уничтожени украинского истребителя Су-27. Позже в 831-й бригаде ВСУ подтвердили гибель пилота — 24-летнего капитана Ивана Болотова. Его подразделение несёт ответственность за бомбовый удар по понтонному мосту в Курской области в августе 2024 года.

Андрей Бражников
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