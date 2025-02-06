Потери ВСУ в боях в курском приграничье достигли почти 58 тысяч человек
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 205 военных и три танка в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились до 205 бойцов и трёх танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 6 февраля.
«За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортёр, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 57 860 солдат, 337 танков, 244 боевых машин пехоты, 194 бронетранспортёра, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, ВС РФ уничтожили 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, отметили в Минобороны.
Тем временем ВС РФ приступили к отражению нового наступления украинских войск в Курской области. Первоначально колонна ВСУ насчитывала до 50 единиц техники противника, из которых треть уже уничтожена. Напомним, что колонна из 400 ВСУшников на натовской технике начала сегодня контрнаступление от Суджанского района к Беловскому.
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