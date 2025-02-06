Потери ВСУ в боях в курском приграничье достигли почти 58 тысяч человек

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 57 860 солдат, 337 танков, 244 боевых машин пехоты, 194 бронетранспортёра, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, ВС РФ уничтожили 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, отметили в Минобороны.