За сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 500 человек и пять боевых бронемашин, включая американскую Bradley.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки улучшили свои позиции на переднем крае и нанесли удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая две тяжёлые механизированные и егерскую бригады, а также штурмовую бригаду «Лють». Удары были нанесены в районах населённых пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино в Донецкой Народной Республике.

Согласно информации Минобороны, противник понёс потери, превышающие 505 военнослужащих, а также утратил пять боевых бронемашин, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, среди которых была самоходная установка западного производства.