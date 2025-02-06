ВСУ лишились сотни солдат в зоне ответственности бойцов «Центра»
Минобороны: ВСУ лишились свыше 500 бойцов в зоне группировки войск «Центр»
За сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 500 человек и пять боевых бронемашин, включая американскую Bradley.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки улучшили свои позиции на переднем крае и нанесли удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая две тяжёлые механизированные и егерскую бригады, а также штурмовую бригаду «Лють». Удары были нанесены в районах населённых пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино в Донецкой Народной Республике.
Согласно информации Минобороны, противник понёс потери, превышающие 505 военнослужащих, а также утратил пять боевых бронемашин, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, среди которых была самоходная установка западного производства.
Также российские Вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры ВСУ, включая аэродромы и склады, где хранятся и подготавливаются к запуску украинские беспилотники. Успешное выполнение задач стало возможным благодаря слаженной работе оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Также была поражена живая сила противника в 142 районах.
Life.ru / Шедеврум