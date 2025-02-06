После активизации ВСУ под Суджей продолжаются ожесточённые бои

Прямо сейчас бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) приступили к отражению нового наступления украинских войск в Курской области. Об этом пишет WarGonzo.

«По данным с мест, отражать атаки ВС РФ начали в районе 8 утра. Два наката удалось остановить, но прессинг со стороны ВСУ не прекращается», — сообщают в группе.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) задействовали около 50 единиц техники, в том числе инженерную технику, танки, ББМ и большое количество пехоты. В курском приграничье продолжаются тяжёлые бои. Известно о переброске противником новых резервов — колонны из двух десятков машин, которая выдвигается в направлении села Уланок.