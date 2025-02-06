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Регион
6 февраля, 12:02

После активизации ВСУ под Суджей продолжаются ожесточённые бои

WarGonzo: ВСУ перешли в контратаку под Суджей, ВС РФ остановили два наката

Прямо сейчас бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) приступили к отражению нового наступления украинских войск в Курской области. Об этом пишет WarGonzo.

«По данным с мест, отражать атаки ВС РФ начали в районе 8 утра. Два наката удалось остановить, но прессинг со стороны ВСУ не прекращается», — сообщают в группе.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) задействовали около 50 единиц техники, в том числе инженерную технику, танки, ББМ и большое количество пехоты. В курском приграничье продолжаются тяжёлые бои. Известно о переброске противником новых резервов — колонны из двух десятков машин, которая выдвигается в направлении села Уланок.

Информация о взятии ВСУ села Уланок в Курской области является фейком
Информация о взятии ВСУ села Уланок в Курской области является фейком

Ранее в Госдуме озвучили цель украинского контрнаступа под Суджей. Там считают, что цель атаки противника — попытка улучшить положение Киева в преддверии ожидающихся переговоров. Согласно последним данным, российские силы уничтожили около 20 единиц техники ВСУ, включая более десяти бронемашин, такие как «Козак» и натовские MRAP MaxxPro, а также три танка, среди которых американский Abrams и минный трал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Алена Пенчугина
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