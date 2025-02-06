Информация о взятии ВСУ села Уланок в Курской области является фейком

Напомним, что ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. В эти минуты российские войска отражают контрнаступление с помощью авиации, которая уже поднята в воздух. Сегодня контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. В то же время украинские силы перебрасывают технику и резервы из Сумской области к границе с Курской, стремясь расширить контроль и укрепить позиции перед возможными переговорами.