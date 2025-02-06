Информация о взятии ВСУ села Уланок в Курской области является фейком
SHOT: Село Уланок в Курской области находится под полным контролем ВС РФ
Село Уланок в Курской области находится под полным контролем Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По данным SHOT, информация о его взятии Вооружёнными силами Украины (ВСУ) — фейк украинских источников.
Село Уланок находится под контролем ВС РФ. Фото © Telegram / SHOT
На фото, которое опубликовали в телеграм-канале, видна разбитая украинская бронемашина, подвозящая пехоту к окрестностям села. Оттуда она предпринимает попытки атаковать село в курском приграничье, но её встречают огнём российские военные.
На данный момент в населённом пункте находятся штурмовые подразделения 810-й пехотной и 11-й бригады, которые отражают все попытки противника атаковать село. Украинские военные попали под огневое поражение авиации ВКС РФ и несут большие потери.
Напомним, что ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. В эти минуты российские войска отражают контрнаступление с помощью авиации, которая уже поднята в воздух. Сегодня контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. В то же время украинские силы перебрасывают технику и резервы из Сумской области к границе с Курской, стремясь расширить контроль и укрепить позиции перед возможными переговорами.
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