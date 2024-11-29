В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля
Решетников: Курс рубля восстановится, колебания вызваны разовыми факторами
Тремор курса рубля в последние дни можно объяснить разовыми факторами, причём спекулятивного толка. С таким заявлением выступил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава ведомства отметил, что российские власти вместе с Центробанком занимаются регулированием ситуации. Ведётся поиск решений, чтобы прекратить нервозность на рынке. Решетников обещает, что после этого курс вернётся к прежним показателям.
«Фундаментально торговый баланс крепкий. Наши компании-экспортёры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчёты по внешнеторговым контрактам. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернётся к своим фундаментальным значениям», — сказал Решетников.
Глава министерства добавил, что волатильность на финансовом рынке сейчас повышена, особенно на фоне отсутствия торгов долларами и евро.
Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex опубликовал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Позже рубль вернул часть позиций, резко укрепившись. Прогноз курса валют читайте в материале Life.ru.
Life.ru