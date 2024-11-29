В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля

Тремор курса рубля в последние дни можно объяснить разовыми факторами, причём спекулятивного толка. С таким заявлением выступил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава ведомства отметил, что российские власти вместе с Центробанком занимаются регулированием ситуации. Ведётся поиск решений, чтобы прекратить нервозность на рынке. Решетников обещает, что после этого курс вернётся к прежним показателям.

«Фундаментально торговый баланс крепкий. Наши компании-экспортёры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчёты по внешнеторговым контрактам. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернётся к своим фундаментальным значениям», — сказал Решетников.