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29 ноября, 12:07

В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля

Решетников: Курс рубля восстановится, колебания вызваны разовыми факторами

Тремор курса рубля в последние дни можно объяснить разовыми факторами, причём спекулятивного толка. С таким заявлением выступил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава ведомства отметил, что российские власти вместе с Центробанком занимаются регулированием ситуации. Ведётся поиск решений, чтобы прекратить нервозность на рынке. Решетников обещает, что после этого курс вернётся к прежним показателям.

«Фундаментально торговый баланс крепкий. Наши компании-экспортёры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчёты по внешнеторговым контрактам. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернётся к своим фундаментальным значениям», — сказал Решетников.

Глава министерства добавил, что волатильность на финансовом рынке сейчас повышена, особенно на фоне отсутствия торгов долларами и евро.

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Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex опубликовал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Позже рубль вернул часть позиций, резко укрепившись. Прогноз курса валют читайте в материале Life.ru.

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Life.ru

Николай Рюмин
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