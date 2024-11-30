Экономист объяснила, как повлияет на россиян повышение ключевой ставки до 25%

Очередное повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании может стать серьёзным ударом по бизнесу, особенно малому и среднему, а также повлиять на уровень инфляции в стране. Об этом заявила доктор экономических наук Наталья Проданова.

«Дорогой заёмный капитал способен «съесть» большую часть прибыли компаний. Причем не каждая компания может отказаться от привлечения заёмного капитала. Дорогой кредит непременно выльется в то, что на выходе компания, бизнес которой «замешан» на привлечённом капитале, поднимет цены на конечный продукт. И мы опять увидим рост цен», — отметила Проданов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом она подчеркнула, что ожидать падение ставки в 2025 году не стоит, поскольку текущее положение дел в стране этому не способствует. Экономист напомнила, что действия регулятора в первую очередь направлены на восстановление ценовой стабильности и снижению инфляции. В условиях стремительного падения рубля и рекордного минимума безработицы просто необходима жёсткая денежно-кредитная политика.