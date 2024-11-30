Экономист объяснила, как повлияет на россиян повышение ключевой ставки до 25%
Экономист Проданова призвала россиян не ждать падения ключевой ставки в 2025 году
Очередное повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании может стать серьёзным ударом по бизнесу, особенно малому и среднему, а также повлиять на уровень инфляции в стране. Об этом заявила доктор экономических наук Наталья Проданова.
«Дорогой заёмный капитал способен «съесть» большую часть прибыли компаний. Причем не каждая компания может отказаться от привлечения заёмного капитала. Дорогой кредит непременно выльется в то, что на выходе компания, бизнес которой «замешан» на привлечённом капитале, поднимет цены на конечный продукт. И мы опять увидим рост цен», — отметила Проданов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
При этом она подчеркнула, что ожидать падение ставки в 2025 году не стоит, поскольку текущее положение дел в стране этому не способствует. Экономист напомнила, что действия регулятора в первую очередь направлены на восстановление ценовой стабильности и снижению инфляции. В условиях стремительного падения рубля и рекордного минимума безработицы просто необходима жёсткая денежно-кредитная политика.
«Да, жёсткая денежно-кредитная политика диктует свои условия. Для населения она выражается в снижении покупательской способности и переходе в «режим накопления», которому благоприятствуют высокие ставки по депозитам. При этом мы понимаем, что при столь высокой закредитованности населения не каждая семья сегодня способна перейти к накоплениям», — добавила эксперт.
Напомним, что из-за высокого уровня инфляции 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На заседании 20 декабря регулятор обсудит возможность повышения ключевой ставки ещё на 4 процентных пункта — до 25% годовых.
Life.ru