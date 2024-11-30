«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 10:05

Экономист объяснила, как повлияет на россиян повышение ключевой ставки до 25%

Экономист Проданова призвала россиян не ждать падения ключевой ставки в 2025 году

Очередное повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании может стать серьёзным ударом по бизнесу, особенно малому и среднему, а также повлиять на уровень инфляции в стране. Об этом заявила доктор экономических наук Наталья Проданова.

«Дорогой заёмный капитал способен «съесть» большую часть прибыли компаний. Причем не каждая компания может отказаться от привлечения заёмного капитала. Дорогой кредит непременно выльется в то, что на выходе компания, бизнес которой «замешан» на привлечённом капитале, поднимет цены на конечный продукт. И мы опять увидим рост цен», — отметила Проданов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом она подчеркнула, что ожидать падение ставки в 2025 году не стоит, поскольку текущее положение дел в стране этому не способствует. Экономист напомнила, что действия регулятора в первую очередь направлены на восстановление ценовой стабильности и снижению инфляции. В условиях стремительного падения рубля и рекордного минимума безработицы просто необходима жёсткая денежно-кредитная политика.

Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жильё после отмены льготной ипотеки
Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жильё после отмены льготной ипотеки

«Да, жёсткая денежно-кредитная политика диктует свои условия. Для населения она выражается в снижении покупательской способности и переходе в «режим накопления», которому благоприятствуют высокие ставки по депозитам. При этом мы понимаем, что при столь высокой закредитованности населения не каждая семья сегодня способна перейти к накоплениям», — добавила эксперт.

Напомним, что из-за высокого уровня инфляции 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На заседании 20 декабря регулятор обсудит возможность повышения ключевой ставки ещё на 4 процентных пункта — до 25% годовых.

Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar