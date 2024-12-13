Команда Трампа обсудила прекращение конфликта с Белым домом и Киевом

Советники избранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями пока ещё действующей американской администрации и властями Украины варианты завершения военного конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Согласно информации журналистов, команда Трампа, в которую входят кандидаты на основные посты в администрации, пока не предоставила какого-либо конкретного плана. Сам республиканец также не раскрыл детали в недавнем интервью журналу Time, признавшему его «Человеком года». При этом Трамп выступил против ударов американскими ракетами по РФ, назвав это обострением конфликта.