Команда Трампа обсудила прекращение конфликта с Белым домом и Киевом
NBC: Советники Трампа обсудили завершение конфликта с Белым домом и Киевом
Советники избранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями пока ещё действующей американской администрации и властями Украины варианты завершения военного конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.
Согласно информации журналистов, команда Трампа, в которую входят кандидаты на основные посты в администрации, пока не предоставила какого-либо конкретного плана. Сам республиканец также не раскрыл детали в недавнем интервью журналу Time, признавшему его «Человеком года». При этом Трамп выступил против ударов американскими ракетами по РФ, назвав это обострением конфликта.
По их данным, команда будущего президента, включая кандидатов на ключевые посты в администрации, пока не представила Киеву никакого концептуального или конкретного плана.
Ранее Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине, чтобы контролировать режим соблюдения прекращения огня, когда и если такое соглашение появится. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским будущий глава Белого дома заявил, что главную роль в поддержке Киева может сыграть именно Европа. Также Life.ru писал, что спецпосланник Трампа по Украине сделал прогноз о завершении украинского конфликта.
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