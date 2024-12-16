Глава МИД Украины публично отверг предложение о рождественском перемирии
Глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии министров стран Евросоюза в Брюсселе публично отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. Об этом журналистов информировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, на встрече доминировали «воинственные настроения», а против прекращения огня на время рождественских празднико высказался не только Сибига, но и его европейские коллеги.
Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Позже венгерский премьер раскрыл, что предлагал прекратить огонь и провести обмен пленными. Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену, показав готовность обсуждать это предложение. Однако Владимир Зеленский идеи Орбана отверг.
ТАСС / АР