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Регион
16 декабря, 15:10

Глава МИД Украины публично отверг предложение о рождественском перемирии

Глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии министров стран Евросоюза в Брюсселе публично отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. Об этом журналистов информировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, на встрече доминировали «воинственные настроения», а против прекращения огня на время рождественских празднико высказался не только Сибига, но и его европейские коллеги.

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Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Позже венгерский премьер раскрыл, что предлагал прекратить огонь и провести обмен пленными. Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену, показав готовность обсуждать это предложение. Однако Владимир Зеленский идеи Орбана отверг.

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ТАСС / АР

Александра Вишнякова
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