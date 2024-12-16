Глава МИД Украины публично отверг предложение о рождественском перемирии

Глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии министров стран Евросоюза в Брюсселе публично отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. Об этом журналистов информировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, на встрече доминировали «воинственные настроения», а против прекращения огня на время рождественских празднико высказался не только Сибига, но и его европейские коллеги.