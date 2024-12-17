«Бесноватые»: Захарова одним словом объяснила отказ Киева от перемирия на Рождество
Захарова: Киев отверг рождественское перемирие из-за «бесноватости»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Киева от рождественского перемирия, которое предложила Венгрия. В своём Telegram-канале она отметила, что нежелание украинских властей объявлять временное прекращение огня легко объясняется их «бесноватостью».
«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — пояснила дипломат.
Также Захарова усомнилась, что иностранная пресса начнёт трубить об отказе Украины от перемирия в день великого христианского праздника. Быстро западные журналисты стряпают лишь фейки, уверена она.
Ранее глава МИД Украины в присутствии министров стран Евросоюза в Брюсселе отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. По словам венгерского министра, против прекращения огня выступил не только Андрей Сибига, но и его европейские коллеги.
VK / МИД России