Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Киева от рождественского перемирия, которое предложила Венгрия. В своём Telegram-канале она отметила, что нежелание украинских властей объявлять временное прекращение огня легко объясняется их «бесноватостью».

«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — пояснила дипломат.

Также Захарова усомнилась, что иностранная пресса начнёт трубить об отказе Украины от перемирия в день великого христианского праздника. Быстро западные журналисты стряпают лишь фейки, уверена она.