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16 декабря, 23:17

«Бесноватые»: Захарова одним словом объяснила отказ Киева от перемирия на Рождество

Захарова: Киев отверг рождественское перемирие из-за «бесноватости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Киева от рождественского перемирия, которое предложила Венгрия. В своём Telegram-канале она отметила, что нежелание украинских властей объявлять временное прекращение огня легко объясняется их «бесноватостью».

«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — пояснила дипломат.

Также Захарова усомнилась, что иностранная пресса начнёт трубить об отказе Украины от перемирия в день великого христианского праздника. Быстро западные журналисты стряпают лишь фейки, уверена она.

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Ранее глава МИД Украины в присутствии министров стран Евросоюза в Брюсселе отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. По словам венгерского министра, против прекращения огня выступил не только Андрей Сибига, но и его европейские коллеги.

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