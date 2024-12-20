Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией России

В ночь на 20 декабря были предотвращены попытки киевского режима провести террористические атаки с использованием БПЛА самолётного типа по российским объектам. Об этом сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 14 — над Чёрным морем, пять — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.