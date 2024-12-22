Армия России за сутки уничтожила два реактивных снаряда HIMARS и 100 БПЛА
Минобороны РФ: ПВО за сутки уничтожила 100 БПЛА и два реактивных снаряда HIMARS
В Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили две системы HIMARS и 100 дронов. Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита управляемая ракета большой дальности «Нептун».
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — рассказали в ведомстве.
Ранее наши бойцы нанесли сокрушительный удар по иностранному легиону на Украине. ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехи по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску. Удар пришёлся и по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооружённых формирований и наёмников иностранного легиона в 138 районах.
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