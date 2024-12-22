В Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили две системы HIMARS и 100 дронов. Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита управляемая ракета большой дальности «Нептун».

Ранее наши бойцы нанесли сокрушительный удар по иностранному легиону на Украине. ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехи по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску. Удар пришёлся и по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооружённых формирований и наёмников иностранного легиона в 138 районах.