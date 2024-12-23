В Казани обнаружили 30 недоступных укрытий во время атаки БПЛА

В Казани оказались недоступны укрытия по 30 различным адресам во время субботней атаки украинских дронов. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

«Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В них был затруднён либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сказал Гиниятуллин.

Заместитель исполкома подтвердил, что в данный момент все адреса находятся на контроле. Сейчас в Казани 5971 многоквартирных домов, среди которых только 1209 могут предоставить подвальное помещение под укрытие. Это способно охватить 80% города. Оставшиеся 20% по плану смогут воспользоваться метрополитеном, паркингом и другими объектами.