В Казани обнаружили 30 недоступных укрытий во время атаки БПЛА
В Казани оказались недоступны укрытия по 30 различным адресам во время субботней атаки украинских дронов. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.
«Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В них был затруднён либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сказал Гиниятуллин.
Заместитель исполкома подтвердил, что в данный момент все адреса находятся на контроле. Сейчас в Казани 5971 многоквартирных домов, среди которых только 1209 могут предоставить подвальное помещение под укрытие. Это способно охватить 80% города. Оставшиеся 20% по плану смогут воспользоваться метрополитеном, паркингом и другими объектами.
После получения информации мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций вместе с управляющими компаниями незамедлительно провести работу в данном направлении. Он посоветовал ориентироваться на опыт приграничных регионов — Курской и Белгородской областей.
Напомним, в эту субботу, 21 декабря, Казань была атакована киевским режимом. Один беспилотник влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же здание влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке дронов на Казань.
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