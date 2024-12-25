В аэропорту Баку разобрали ёлку в связи с крушением самолёта в Казахстане

В аэропорту Баку имени Гейдара Алиева было принято решение разобрать праздничную новогоднюю ёлку в связи с крушением самолёта в казахстанском Актау. Видео публикуют наши азербайджанские коллеги. Разбивший лайнер вылетал сегодня из этой воздушной гавани, а большинство людей, которые находились на борту, — граждане Азербайджана.

Как уже сообщал Life.ru, пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), который выполнял рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау утром 25 декабря. Экипаж перед аварией запросил экстренную посадку. По информации МЧС Казахстана, на месте происшествия возник пожар, для ликвидации которого были направлены 52 сотрудника и 11 единиц техники. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Предварительно сообщается, что причиной падения могло стать столкновение с птицами. Число жертв авиакатастрофы уточняется. Выжить удалось 28 пассажирам.