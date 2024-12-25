Взрыв у пилотов и пируэты: Выжившая описала хаос в самолёте перед падением в Актау

Одна из пострадавших в результате падения самолёта в Казахстане рассказала, что предшествовало трагедии. По её словам, лайнер долго кружил в воздухе, а затем произошёл ощутимый удар в корпус, предположительно, это была стая птиц. Mash публикует видео с рассказом женщины.

Пассажирка рассказала, что предшествовало падению самолёта в Казахстане. Видео © Telegram / Mash

Женщина родом из Владивостока и работает турагентом. Сначала, как рассказала она, самолёт долго кружил в воздухе, около часа, затем бортпроводники предупредили, что будет жёсткая посадка, пассажиров попросили пригнуться и закрыть голову руками. Женщина не знает, что стало причиной экстренно посадки, но она почувствовала удар по борту, который был похож на столкновение с птицами, как если бы они попали в двигатель.