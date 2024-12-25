Взрыв у пилотов и пируэты: Выжившая описала хаос в самолёте перед падением в Актау
Пассажирка упавшего в Актау самолёта рассказала о двух ударах по борту и взрыве
Одна из пострадавших в результате падения самолёта в Казахстане рассказала, что предшествовало трагедии. По её словам, лайнер долго кружил в воздухе, а затем произошёл ощутимый удар в корпус, предположительно, это была стая птиц. Mash публикует видео с рассказом женщины.
Пассажирка рассказала, что предшествовало падению самолёта в Казахстане. Видео © Telegram / Mash
Женщина родом из Владивостока и работает турагентом. Сначала, как рассказала она, самолёт долго кружил в воздухе, около часа, затем бортпроводники предупредили, что будет жёсткая посадка, пассажиров попросили пригнуться и закрыть голову руками. Женщина не знает, что стало причиной экстренно посадки, но она почувствовала удар по борту, который был похож на столкновение с птицами, как если бы они попали в двигатель.
«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу. Но я смогла сама выбраться», — поделилась пострадавшая.
Напомним, утром 25 декабря в аэропорту Актау (Казахстан) произошло крушение пассажирского самолёта азербайджанских авиалиний рейса Баку – Грозный. Возможной причиной трагедии называется попадание в лайнер птицы. СК РФ начал проверку и будет устанавливать обстоятельства крушения, так как в салоне находились и 16 россиян. Экипаж в последний момент увёл лайнер от жилых домов, пилоты погибли. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Спасёнными на данный момент числятся 32 пассажира.
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