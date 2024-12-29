Регион Муан в Южной Корее объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы

Уезд Муан, где произошла авиакатастрофа с самолётом Boeing 737-800, объявили особой зоной бедствия. Это позволит выделить государственную помощь для поддержки семей погибших и устранения последствий, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента Республики Корея вице-премьера Чхве Сан Мока.

Сан Мок выразил глубокие соболезнования по поводу большого количества жертв. По его словам, созданный на месте происшествия объединённый штаб властей, сосредоточит все усилия на ликвидации последствий авиакатастрофы и оказании помощи пострадавшим. Исполняющий обязанности президента республики отметил, что руководство штаба задействует все необходимые ресурсы. По его словам, причины аварии будут внимательно расследованы. Кроме того, будут разработаны меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.