Регион Муан в Южной Корее объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Обломки самолёта в Южной Корее. Обложка © X / MarioNawfal
Уезд Муан, где произошла авиакатастрофа с самолётом Boeing 737-800, объявили особой зоной бедствия. Это позволит выделить государственную помощь для поддержки семей погибших и устранения последствий, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента Республики Корея вице-премьера Чхве Сан Мока.
«Все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательные операции и устранить последствия аварии», — указал политик.
Сан Мок выразил глубокие соболезнования по поводу большого количества жертв. По его словам, созданный на месте происшествия объединённый штаб властей, сосредоточит все усилия на ликвидации последствий авиакатастрофы и оказании помощи пострадавшим. Исполняющий обязанности президента республики отметил, что руководство штаба задействует все необходимые ресурсы. По его словам, причины аварии будут внимательно расследованы. Кроме того, будут разработаны меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, что рано утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Воздушное судно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Жертвами происшествия в Муане стали 179 человек. При этом в Южной Корее заявили, что аэропорт предупреждал экипаж самолёта Boeing 737-800 об угрозе столкновения с птицами.