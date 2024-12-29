Одна из выживших в авиакатастрофе в Южной Корее пришла в себя
Yonhap: Стюардесса, выжившая после авиакатастрофы в Южной Корее, заговорила
Авиакатастрофа в Южной Корее. Обложка © X / albertoallen
Одна из выживших после авиакатастрофы с самолётом Boeing в Южной Корее пришла в себя в больнице и может говорить, несмотря на полученные травмы. Как сообщает агентство Yonhap, речь идёт о 33-летней бортпроводнице по фамилии Ли.
«Когда проснулась, меня уже спасли», — рассказала выжившая медикам в больнице.
Главврач больницы отметил, что женщину не стали расспрашивать о подробностях аварии, так как это могло сделать ей хуже. Специалист дополнил, что бортпроводница способна разговаривать, она не потеряла память. В настоящее время выжившая находится под особым наблюдением медиков, так как могут возникнуть осложнения — даже паралич.
По данным агентства, вторая выжившая — 25-летняя бортпроводница по фамилии Ку. Она получила травмы головы и лодыжки, состояние пациентки стабильное. Сейчас девушка находится на лечении в Сеуле.
Напомним, что утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Авиасудно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Власти подтвердили, что 179 человек стали жертвами авиакатастрофы. Двое выжили. При этом в Южной Корее заявили, что аэропорт предупреждал экипаж самолёта Boeing 737-800 об угрозе столкновения с птицами. Позднее из разбившегося авиалайнера извлекли чёрные ящики для дальнейшего расследования.