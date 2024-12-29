Одна из выживших в авиакатастрофе в Южной Корее пришла в себя

Одна из выживших после авиакатастрофы с самолётом Boeing в Южной Корее пришла в себя в больнице и может говорить, несмотря на полученные травмы. Как сообщает агентство Yonhap, речь идёт о 33-летней бортпроводнице по фамилии Ли.

«Когда проснулась, меня уже спасли», — рассказала выжившая медикам в больнице.

Главврач больницы отметил, что женщину не стали расспрашивать о подробностях аварии, так как это могло сделать ей хуже. Специалист дополнил, что бортпроводница способна разговаривать, она не потеряла память. В настоящее время выжившая находится под особым наблюдением медиков, так как могут возникнуть осложнения — даже паралич.