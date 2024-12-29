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Регион
29 декабря, 12:25

На борту разбившегося в Корее самолёта находился 80-летний юбиляр и вся его семья

На борту разбившегося в Южной Корее самолёта были 9 членов одной семьи

На борту самолёта Boeing 737-800, который разбился в Южной Корее, находились девять членов одной семьи. Они летели в Таиланд праздновать День рождения 80-летнего родственника, который также находился с ними на борту. В число пассажиров вошли трое детей юбиляра, а также пять родственников, которые приехали из разных городов страны. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

80-летний гражданин Южной Кореи был самым старшим среди всех 181 пассажира на борту. Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек, выжить удалось лишь двоим. Среди них — один член экипажа и пассажир. Их уже доставили в больницу.

Напомним, что этим утром 29 декабря самолёт авиакомпании Jeju Air выкатился за пределы полосы при посадке. После этого он протаранил ограждение и взорвался. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Район Муан в Южной Корее, в котором произошла катастрофа, объявили особой зоной бедствия.

В Южной Корее предупреждали разбившийся самолёт об опасности столкновения с птицами
В Южной Корее предупреждали разбившийся самолёт об опасности столкновения с птицами
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Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Полина Никифорова
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