На борту разбившегося в Корее самолёта находился 80-летний юбиляр и вся его семья

На борту самолёта Boeing 737-800, который разбился в Южной Корее, находились девять членов одной семьи. Они летели в Таиланд праздновать День рождения 80-летнего родственника, который также находился с ними на борту. В число пассажиров вошли трое детей юбиляра, а также пять родственников, которые приехали из разных городов страны. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».