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Регион
29 декабря, 11:37

Третий авиаинцидент за сутки: В Осло лайнер выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке

В Норвегии самолёт выкатился за пределы ВПП после аварийной посадки

Пассажирский самолёт KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку сразу после взлёта. Приземлившись, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом рассказала норвежская радиовещательная корпорация NRK.

На борту самолёта находились 182 пассажира, пострадавших среди них нет. Предварительно, у самолёта могла отказать гидравлическая система. Пилоты приняли решение об аварийной посадке в аэропорту Сандефьорд, который располагается в 110 километрах к югу от Осло.

Это третий инцидент с самолётом за сутки. Так, рано утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Воздушное судно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Власти Кореи официально подтвердили гибель 120 человек, также есть версия, что погибли 179 человек. Другой инцидент с воздушным судном произошёл в Канаде. Рейс авиакомпании Air Canada произвёл аварийную посадку в аэропорту Галифакса. У самолёта возникла проблема с шасси.

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Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Полина Никифорова
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