Третий авиаинцидент за сутки: В Осло лайнер выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке

Пассажирский самолёт KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку сразу после взлёта. Приземлившись, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом рассказала норвежская радиовещательная корпорация NRK .

На борту самолёта находились 182 пассажира, пострадавших среди них нет. Предварительно, у самолёта могла отказать гидравлическая система. Пилоты приняли решение об аварийной посадке в аэропорту Сандефьорд, который располагается в 110 километрах к югу от Осло.