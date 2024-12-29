Третий авиаинцидент за сутки: В Осло лайнер выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке
В Норвегии самолёт выкатился за пределы ВПП после аварийной посадки
Пассажирский самолёт KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку сразу после взлёта. Приземлившись, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом рассказала норвежская радиовещательная корпорация NRK.
На борту самолёта находились 182 пассажира, пострадавших среди них нет. Предварительно, у самолёта могла отказать гидравлическая система. Пилоты приняли решение об аварийной посадке в аэропорту Сандефьорд, который располагается в 110 километрах к югу от Осло.
Это третий инцидент с самолётом за сутки. Так, рано утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Воздушное судно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Власти Кореи официально подтвердили гибель 120 человек, также есть версия, что погибли 179 человек. Другой инцидент с воздушным судном произошёл в Канаде. Рейс авиакомпании Air Canada произвёл аварийную посадку в аэропорту Галифакса. У самолёта возникла проблема с шасси.
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