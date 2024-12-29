Власти Кореи официально подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе
Власти Южной Кореи подтвердили гибель 120 человек по факту крушения Boeing 737
Официально подтверждена гибель 120 пассажиров Boeing 737, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Напомним, что самолёт южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы рано утром 29 декабря. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. По неофициальным данным, жертвами стали 179 человек, двое выжили. Россиян среди погибших не оказалось. Произошедшее запечатлели на видео.
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X / Mario Nawfal