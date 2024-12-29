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Регион
29 декабря, 07:07

Власти Кореи официально подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе

Власти Южной Кореи подтвердили гибель 120 человек по факту крушения Boeing 737

Официально подтверждена гибель 120 пассажиров Boeing 737, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Напомним, что самолёт южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы рано утром 29 декабря. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. По неофициальным данным, жертвами стали 179 человек, двое выжили. Россиян среди погибших не оказалось. Произошедшее запечатлели на видео.

Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
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X / Mario Nawfal

Мария Любицкая
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