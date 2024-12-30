На борту летевшего из Южно-Сахалинска самолёта умер пассажир
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Братске из-за смерти пассажира
Направлявшийся из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолёт совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной стала смерть одного из пассажиров, сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в интервью РИА «Новости».
Инцидент произошёл в 13:33 по местному времени (8:33 по московскому времени). Одному из пассажиров стало плохо на борту, после чего он скончался. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Ранее самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Ферганы в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.
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