На борту летевшего из Южно-Сахалинска самолёта умер пассажир

Направлявшийся из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолёт совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной стала смерть одного из пассажиров, сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в интервью РИА «Новости».

Инцидент произошёл в 13:33 по местному времени (8:33 по московскому времени). Одному из пассажиров стало плохо на борту, после чего он скончался. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.