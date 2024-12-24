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24 декабря, 08:40

Пассажиры едва не задохнулись на борту Airbus после отказа двигателя в небе над Австрией

Airbus A220-300 Бухарест – Цюрих экстренно сел в Австрии из-за поломки двигателя

В Австрии экстренно приземлился самолёт швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, летевший рейсом LX1885 по маршруту Бухарест — Цюрих. Предварительной причиной называется техническая неисправность судна, в частности произошли неполадки с двигателем и началось задымление в салоне. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Airbus A220-300 перевозил 74 пассажира, а в экипаже было пять человек. Самолёт совершил посадку в австрийском городе Грац. Помощь врачей понадобилась 12 находившимся на борту, один член экипажа был доставлен в клинику на вертолёте, предположительно, в тяжёлом состоянии. Сейчас выясняются причины случившегося.

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Ранее сообщалось, что вылеты минимум 11 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиров попросили выйти из самолётов и вернуться на территорию воздушной гавани. Как выяснилось, причиной инцидента стало сообщение о ложном минировании.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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