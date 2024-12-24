Пассажиры едва не задохнулись на борту Airbus после отказа двигателя в небе над Австрией

В Австрии экстренно приземлился самолёт швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, летевший рейсом LX1885 по маршруту Бухарест — Цюрих. Предварительной причиной называется техническая неисправность судна, в частности произошли неполадки с двигателем и началось задымление в салоне. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Airbus A220-300 перевозил 74 пассажира, а в экипаже было пять человек. Самолёт совершил посадку в австрийском городе Грац. Помощь врачей понадобилась 12 находившимся на борту, один член экипажа был доставлен в клинику на вертолёте, предположительно, в тяжёлом состоянии. Сейчас выясняются причины случившегося.