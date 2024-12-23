Стало известно, почему в Пулково сотни пассажиров высадили из самолётов
ТАСС: Причиной задержки рейсов в Пулково послужил ложный сигнал о минировании
Вылеты из петербургского аэропорта Пулково были задержаны 22 декабря из-за ложного сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога», — заявил источника, добавив, что опасных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.
Напомним, ранее Life.ru писал, что вылеты минимум 11 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиров попросили выйти из самолётов и вернуться на территорию воздушной гавани. В результате в терминалах образовались огромные заторы.
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