Стало известно, почему в Пулково сотни пассажиров высадили из самолётов

Вылеты из петербургского аэропорта Пулково были задержаны 22 декабря из-за ложного сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога», — заявил источника, добавив, что опасных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.