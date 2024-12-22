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22 декабря, 08:07

Рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх вылетел спустя двое суток задержки

Спустя двое суток рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх, вылетел из аэропорта. Взлёт произошёл в 08:39 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08:39 мск. На борту самолёта — 194 пассажира», говорится в сообщении.

Напомним, российские туристы застряли в аэропорту Египта и уже более суток ожидают вылета. По имеющимся данным, причиной задержки самолёта в российском аэропорту послужила техническая неисправность.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Мария Любицкая
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