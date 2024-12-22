Рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх вылетел спустя двое суток задержки

Спустя двое суток рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх, вылетел из аэропорта. Взлёт произошёл в 08:39 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08:39 мск. На борту самолёта — 194 пассажира», — говорится в сообщении.