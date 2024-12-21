Российские туристы более чем на сутки застряли в Египте

Путешественники уже более суток ждут вылета рейсов AlMasria из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево, а также в обратном направлении, пишет РБК. По информации АТОР, причиной задержки самолёта в российском аэропорту послужила техническая неисправность воздушного судна.

«Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне — 18:50 21 декабря 2024 г.» — говорится в сообщении.

Технические специалисты работают над устранением неисправности борта на стоянке аэропорта Шереметьево. Пассажирам было предоставлено питание и напитки. Желающие также смогли воспользоваться расселением и компенсацией затрат в случае самостоятельного поиска временного жилья.