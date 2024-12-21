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21 декабря, 11:14

Российские туристы более чем на сутки застряли в Египте

АТОР: Рейс в Шарм-эль-Шейх, который задержался в Шереметьево, вылетит вечером

Путешественники уже более суток ждут вылета рейсов AlMasria из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево, а также в обратном направлении, пишет РБК. По информации АТОР, причиной задержки самолёта в российском аэропорту послужила техническая неисправность воздушного судна.

«Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне — 18:50 21 декабря 2024 г.» — говорится в сообщении.

Технические специалисты работают над устранением неисправности борта на стоянке аэропорта Шереметьево. Пассажирам было предоставлено питание и напитки. Желающие также смогли воспользоваться расселением и компенсацией затрат в случае самостоятельного поиска временного жилья.

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В сентябре этого года в египетском Шарм-эль-Шейхе неизвестный сорвал вылет российского рейса. Тогда злоумышленник представился бойцом ВСУ и заявил, что борт якобы будет взорван. Привлекались сотрудники службы безопасности воздушной гавани, полицейские и кинологи. К счастью, никакой взрывчатки на борту обнаружено не было, однако рейс был задержан на 2,5 часа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Алена Пенчугина
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