Российские туристы более чем на сутки застряли в Египте
АТОР: Рейс в Шарм-эль-Шейх, который задержался в Шереметьево, вылетит вечером
Путешественники уже более суток ждут вылета рейсов AlMasria из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево, а также в обратном направлении, пишет РБК. По информации АТОР, причиной задержки самолёта в российском аэропорту послужила техническая неисправность воздушного судна.
«Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне — 18:50 21 декабря 2024 г.» — говорится в сообщении.
Технические специалисты работают над устранением неисправности борта на стоянке аэропорта Шереметьево. Пассажирам было предоставлено питание и напитки. Желающие также смогли воспользоваться расселением и компенсацией затрат в случае самостоятельного поиска временного жилья.
В сентябре этого года в египетском Шарм-эль-Шейхе неизвестный сорвал вылет российского рейса. Тогда злоумышленник представился бойцом ВСУ и заявил, что борт якобы будет взорван. Привлекались сотрудники службы безопасности воздушной гавани, полицейские и кинологи. К счастью, никакой взрывчатки на борту обнаружено не было, однако рейс был задержан на 2,5 часа.
Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov