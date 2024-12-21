Летевший в Казань самолёт развернули в воздухе из-за атаки беспилотников
Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Казань, вернулся в Кольцово из-за дронов
Единственный на сегодня рейс из Екатеринбурга в Казань перенесли на неопределённый срок из-за атаки дронов. Самолёт WZ-1069 авиакомпании Red Wings поднялся в воздух, но через час полёта пассажирам сообщили, что судно возвращается в аэропорт Кольцово, передаёт E1.RU.
Самолёт взлетел в 11:14 (9:14 мск) и вернулся в 12:30 (10:30 мск). Сейчас пассажиры находятся в зоне ожидания. По их словам, паники на борту из-за отмены рейса не было. Сначала им сообщили, что небо над Казанью закрыто, а бортпроводница рассказала про дроны над столицей Татарстана. Сейчас онлайн-табло Кольцово показывает, что вылет перенесён на 15:00 (13:00 мск). В аэропорту Казани введены ограничения.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 21 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Кореняко также уточнил, что сейчас службы казанского аэропорта принимают все необходимые действия для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, что сегодня Казань попала под атаку украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека.
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