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21 декабря, 10:03

Летевший в Казань самолёт развернули в воздухе из-за атаки беспилотников

Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Казань, вернулся в Кольцово из-за дронов

Единственный на сегодня рейс из Екатеринбурга в Казань перенесли на неопределённый срок из-за атаки дронов. Самолёт WZ-1069 авиакомпании Red Wings поднялся в воздух, но через час полёта пассажирам сообщили, что судно возвращается в аэропорт Кольцово, передаёт E1.RU.

Самолёт взлетел в 11:14 (9:14 мск) и вернулся в 12:30 (10:30 мск). Сейчас пассажиры находятся в зоне ожидания. По их словам, паники на борту из-за отмены рейса не было. Сначала им сообщили, что небо над Казанью закрыто, а бортпроводница рассказала про дроны над столицей Татарстана. Сейчас онлайн-табло Кольцово показывает, что вылет перенесён на 15:00 (13:00 мск). В аэропорту Казани введены ограничения.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 21 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», заявил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Кореняко также уточнил, что сейчас службы казанского аэропорта принимают все необходимые действия для обеспечения безопасности полётов.

Что известно об атаке ВСУ на Казань: главное
Что известно об атаке ВСУ на Казань: главное

Напомним, что сегодня Казань попала под атаку украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Полина Никифорова
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