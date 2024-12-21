Летевший в Казань самолёт развернули в воздухе из-за атаки беспилотников

Единственный на сегодня рейс из Екатеринбурга в Казань перенесли на неопределённый срок из-за атаки дронов. Самолёт WZ-1069 авиакомпании Red Wings поднялся в воздух, но через час полёта пассажирам сообщили, что судно возвращается в аэропорт Кольцово, передаёт E1.RU .

Самолёт взлетел в 11:14 (9:14 мск) и вернулся в 12:30 (10:30 мск). Сейчас пассажиры находятся в зоне ожидания. По их словам, паники на борту из-за отмены рейса не было. Сначала им сообщили, что небо над Казанью закрыто, а бортпроводница рассказала про дроны над столицей Татарстана. Сейчас онлайн-табло Кольцово показывает, что вылет перенесён на 15:00 (13:00 мск). В аэропорту Казани введены ограничения.