Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет

Ситуация с задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх на более чем сутки взята под контроль прокуратуры. Об этом заявила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

«На рейс было зарегистрировано 218 пассажиров. Вылет должен состояться сегодня в 18 часов 50 минут. В аэропорту находится Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко», — говорится в сообщении.

Задержанный рейс вылетит в 07:00 завтра, 22 декабря. На этом фоне прокуратура и авиакомпания организовали для пассажиров горячую линию. Они могут обратиться со своими вопросами по номерам: 8 (985) 212-74-11 и 8 (968) 415-08-88.