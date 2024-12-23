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22 декабря, 21:55

Сотни человек высадили из самолётов в аэропорту Пулково, задержаны минимум 11 рейсов

«Mash на Мойке»: Пассажиров массово снимают с рейсов в аэропорту Пулково

Вылеты минимум 11 рейсов задержаны в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиров просят выйти из самолётов и вернуться на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, инцидент затронул несколько сотен человек, которые были вынуждены покинуть занятые места практически перед самым взлётом. Причины произошедшего пассажирам не объясняются. В результате в терминалах образовались огромные очереди.

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Напомним, что несколькими днями ранее сразу в двух российских аэропортах был введён план «Ковёр». Из-за угрозы атак БПЛА ограничения были введены в Казани и в Ижевске.

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Telegram / Аэропорт Пулково

Анатолий Цейко
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