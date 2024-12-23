Сотни человек высадили из самолётов в аэропорту Пулково, задержаны минимум 11 рейсов
«Mash на Мойке»: Пассажиров массово снимают с рейсов в аэропорту Пулково
Вылеты минимум 11 рейсов задержаны в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиров просят выйти из самолётов и вернуться на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
По данным Telegram-канала, инцидент затронул несколько сотен человек, которые были вынуждены покинуть занятые места практически перед самым взлётом. Причины произошедшего пассажирам не объясняются. В результате в терминалах образовались огромные очереди.
Напомним, что несколькими днями ранее сразу в двух российских аэропортах был введён план «Ковёр». Из-за угрозы атак БПЛА ограничения были введены в Казани и в Ижевске.
Telegram / Аэропорт Пулково